фото: Елена Шуляк/Facebook

Гражданам, которые по тем или иным причинам не внесли свое поврежденное или разрушенное жилье в Государственный Реестр вещных прав (ГРВП), предлагают упростить возможность получить компенсацию єВідновлення: раньше в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно.

Об этом сообщила Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк и соавтор закона законопроекта № 11440, передает RegioNews.

По ее словам, для получения компенсации єВідновлення поврежденное или разрушенное жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ГРВП). Жилье, право собственности на которое оформлено после 2013 года, там зарегистрировано автоматически. Но жилье, приобретенное ранее, гражданам нужно было вносить в ГРВП самостоятельно.

"Многие украинцы об этом просто не знали. Поэтому, чтобы получить компенсацию, им нужно было получить выписку о праве собственности в БТИ. Но в некоторых, к сожалению, не редких случаях БТИ либо расположено на временно оккупированных территориях (ВОТ), либо в зоне боевых действий, либо фактически разрушено, а архивы из него вывезти не успели. Поэтому и получить выписку было невозможно. А значит, подтвердить право собственности можно было только через суд. Но если Парламент поддержит законопроект №11440, можно будет обойтись и без суда. А это значит, что получить компенсацию станет проще”, – отметила Шуляк.

Парламентарий подчеркивает, что этот законопроект призван упростить процесс подтверждения права собственности на недвижимость. Необходимость в этом удалось понять в ходе масштабных публичных консультаций, проведенных в конце прошлого года. Документ, пояснила она, предусматривает, что регистраторы и нотариусы смогут вносить данные в ГРВП на основании надлежаще оформленных бумажных правоустанавливающих документов без необходимости верификации информации от БТИ, если доступ к архивам потерян или они были уничтожены.

В законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ГРВП, тем самым получить доступ к єВідновлення.

"То есть, по сути, этот законопроект позволит гражданам, потерявшим жилье в населенных пунктах, где не работают БТИ, пойти к нотариусу или регистратору и внести сведения о недвижимости в ГРВП. А значит, не нужно будет обращаться в суд и через него получать подтверждение права собственности. Да, суды обычно в таких случаях выносят в основном положительные решения, но все равно судебный процесс длительный и не простой, а люди в это время лишены возможности где-то жить. Потому мы предложили отменить эту норму. Надеюсь, что соответствующий законопроект будет принят в сессионном зале уже в ближайшее время”, - отметила нардепка.

Она также подчеркнула, что следующим важным решением, которое еще больше расширит возможность єВідновлення, должно стать расширение услуги для жилья, расположенного на ВОТ. Это, замечает Шуляк, сейчас наиболее ожидаемое расширение программы єВідновлення, но чтобы эта опция стала возможной, нужно соответствующее решение Правительства.

"В законодательной рамке эта возможность уже есть. Соответствующие постановления Кабинета Министров уже приняты. Экспериментальный проект на базе Мелитополя прошел удачно. И мы упираемся только в вопрос денег. И, пожалуй, в расстановку правильных приоритетов именно для правительства", – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, ранее Елена Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать в следующем году – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

По состоянию на декабрь этого года программой єВідновлення воспользовались более 90 тысяч украинских семей. В общей сложности на программу с момента ее запуска было выплачено 17,3 млрд гривен.

Также Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Кроме того, сообщалось, что возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.