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02 ноября 2026, 17:24

Суд определил почти 1 млн грн залога подозреваемому в покушении на теракт: прокуратура подаст апелляцию

02 ноября 2026, 17:24
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Святошинский районный суд Киева определил залог в размере 998,4 тыс. грн мужчине, подозреваемого в законченном покушении на совершение террористического акта. Прокуратура будет оспаривать это решение в апелляционном порядке

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По ходатайству прокуроров суд продлил подозреваемому меру пресечения. В то же время, ходатайство стороны обвинения удовлетворили частично: вместо исключительно содержания под стражей суд определил альтернативу в виде залога — 998 400 гривен.

В случае внесения залога мужчину должны освободить из-под стражи. При этом суд возложил на него целый ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по вызову следователя, прокурора и суда, не покидать место жительства без соответствующего разрешения, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями, носить электронное средство контроля и сдать документы, дающие право на выезд за границу.

Мужчине инкриминируют законченное покушение на совершение террористического акта - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемый являлся одним из заказчиков подрывов зданий территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Речь шла об организации серии взрывов в 20–30 объектах ТЦК и СП.

За подрыв районного центра предлагали 20 тысяч долларов, областного – до 50 тысяч долларов. Отдельно предусматривали доплату за погибших или раненых.

Один из эпизодов касался подрыва помещения ТЦК и СП в Коломне. Правоохранители имитировали это преступление в рамках контроля над его совершением.

По материалам следствия, после этого передали 13 тысяч долларов в оплату якобы выполненного заказа. Также согласовывали дополнительное вознаграждение за якобы пострадавших военнослужащих.

В Киевской областной прокуратуре заявили, что не согласны с определенным размером залога и будут обжаловать определение суда. Прокуроры будут настаивать на мере пресечения, которая, по их мнению, будет соответствовать тяжести инкриминируемого преступления и имеющимся рискам.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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