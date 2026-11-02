Бронирование за 10 тысяч: в Харьковской области разоблачили схему

Фото: прокуратура

В Харьковской области разоблачили дельца, организовавшего схему. Он надеялся заработать на "призывнике" 10 тысяч

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Житель Харьковщины предложил мужчине "помочь" со снятием с розыска ТЦК. Он заверил "клиента", что у него есть связи. За такую услугу он просил 10 тысяч гривен.

Во время встречи в поселке Старый Салтов делец получил оговоренную сумму и сразу же предложил еще одну "услугу": трудоустройство на предприятие со статусом критически важного для экономики. Таким образом, "клиент" мог бы получить бронирование от мобилизации. За это нужно было доплатить 1,1 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника после получения денег. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором схемы оказалась адвокат.