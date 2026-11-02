07:46  02 ноября
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
11:19  02 ноября
В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры
12:54  02 ноября
В Ивано-Франковске из канализационного колодца достали тело женщины
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2026, 14:55

Бронирование за 10 тысяч: в Харьковской области разоблачили схему

02 ноября 2026, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области разоблачили дельца, организовавшего схему. Он надеялся заработать на "призывнике" 10 тысяч

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Житель Харьковщины предложил мужчине "помочь" со снятием с розыска ТЦК. Он заверил "клиента", что у него есть связи. За такую услугу он просил 10 тысяч гривен.

Во время встречи в поселке Старый Салтов делец получил оговоренную сумму и сразу же предложил еще одну "услугу": трудоустройство на предприятие со статусом критически важного для экономики. Таким образом, "клиент" мог бы получить бронирование от мобилизации. За это нужно было доплатить 1,1 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника после получения денег. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором схемы оказалась адвокат.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации прокуратура Харьковская область
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Кривом Роге мужчина угрожал газовщикам пистолетом и ножами
02 ноября 2026, 14:25
Россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: погибла женщина, еще шестеро пострадали
02 ноября 2026, 13:52
СБУ разоблачила агитаторов, которые призвали еще больше атаковали Украину
02 ноября 2026, 13:40
В Запорожье 7-месячный малыш чуть не погиб из-за недосмотра матери
02 ноября 2026, 13:27
В Ивано-Франковске из канализационного колодца достали тело женщины
02 ноября 2026, 12:54
Удар КАБами по Изюму: количество пострадавших возросло до 11, среди них – ребенок
02 ноября 2026, 12:26
"Поднимал на меня руку": Камалия шокировала признанием об экс-супруге Стефанишиной
02 ноября 2026, 12:14
Российские удары по Одесщине: горели склады, разрушена пекарня, есть пострадавшие
02 ноября 2026, 11:37
В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры
02 ноября 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Денис Казанский
Олег Полищук
Все блоги »