В ВР внесли законопроєкт, який спрощує отримання компенсації "єВідновлення"

фото: Олена Шуляк/Facebook

Громадянам, які з тих чи інших причин не внесли своє пошкоджене або зруйноване житло у Державний Реєстр речових прав (ДРРП), пропонують спростити можливість отримати компенсацію єВідновлення: раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло, але тепер отримувати витяг з БТІ буде необовʼязково.

Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу” Олена Шуляк і співавторка законопроєкту № 11440, передає RegioNews.

За її словами, для отримання компенсації єВідновлення пошкоджене або зруйноване житло має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Житло, право власності на яке оформлене після 2013 року, там зареєстровано автоматично. Але житло, придбане раніше, громадянам потрібно було вносити у ДРРП самостійно.

"Багато українців про це просто не знали. Тому, щоб отримати компенсацію, їм потрібно було отримати витяг про право власності у БТІ. Але у деяких, на жаль, не поодиноких випадках БТІ або розташоване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), або у зоні бойових дій, або фактично зруйноване, а архіви з нього вивезти не встигли. Тому і отримати витяг було неможливо. А значить підтвердити право власності можна було лише через суд. Але якщо Парламент підтримає законопроєкт №11440, можна буде обійтися і без суду. А це означає, що отримати компенсацію стане простіше”, - зазначила Шуляк.

Парламентарка підкреслює, що цей законопроєкт покликаний спростити процес підтвердження права власності на нерухомість. Необхідність у цьому вдалося зрозуміти під час масштабних публічних консультацій, проведених наприкінці минулого року. Документ, пояснила вона, передбачає, що реєстратори та нотаріуси зможуть вносити дані до ДРРП на підставі належно оформлених паперових правовстановлювальних документів без потреби верифікації інформації від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено або вони були знищені.

У законопроєкті пропонується створити перелік таких БТІ, аби власники нерухомості, які свого часу реєстрували своє право власності у цих установах, могли звернутися до державного реєстратора або нотаріуса і внести відомості до ДРРП, тим самим отримати доступ до єВідновлення.

"Тобто по суті цей законопроєкт дозволить громадянам, які втратили житло в населених пунктах, де не працюють БТІ, піти до нотаріуса чи реєстратора і внести відомості про нерухомість у ДРРП. А значить, не потрібно буде звертатися до суду і через нього отримувати підтвердження права власності. Так, суди, зазвичай, у таких випадках виносять здебільшого позитивні рішення, але все одно судовий процес тривалий і не простий, а люди у цей час позбавлені можливості десь жити. Тому ми запропонували скасувати цю норму. Маю надію, що відповідний законопроєкт ухвалено у сесійній залі вже найближчим часом”, - зазначила нардепка.

Вона також наголосила, що наступним важливим рішенням, яке ще більше розширить можливість єВідновлення, має стати розширення послуги для житла, розташованого на ТОТ. Це, зауважує Шуляк, нині є найбільш очікуваним розширенням програми єВідновлення, але щоб ця опція стала можливою, потрібне відповідне рішення Уряду.

"В законодавчій рамці ця можливість уже є. Відповідні постанови Кабінету міністрів вже ухвалені. Експериментальний проєкт на базі Мелітополя пройшов успішно. І ми впираємося лише в питання грошей. І, мабуть, в розставлення правильних пріоритетів саме для Уряду”, - резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати у наступному році – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Станом на грудень цього року програмою єВідновлення скористалися понад 90 тисяч українських сімей. Загалом на програму з моменту її запуску було виплачено 17,3 млрд гривень.

Також Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресія.

Окрім того, повідомлялося, що можливість подавати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю.