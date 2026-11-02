Российская атака на Изюм: 19 пострадавших, среди них двое детей

Фото: ГСЧС

В Изюме Харьковской области 2 ноября в результате российской атаки пострадали 19 человек. Среди них — двое детей: 14-летняя девочка получила ранения, а 11-летний мальчик получил острую реакцию на стресс.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Ранения получили 11 человек. Семерых из них госпитализировали.

Еще восемь человек получили острую реакцию на стресс.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было известно, что в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили ранения.