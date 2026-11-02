В Никополе из-за российских артиллерийских обстрелов ранены двое детей
Российские войска 2 ноября нанесли артиллерийский удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела ранений получили двое братьев в возрасте 4 и 10 лет
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
Четырехлетнего мальчика госпитализировали.
Его 10-летнему брату медики оказали помощь на месте. В дальнейшем ребенок будет лечиться дома.
Также в результате российских обстрелов поврежден частный дом.
Напомним, российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было известно, что в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили ранения.
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