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Российские войска 2 ноября нанесли артиллерийский удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела ранений получили двое братьев в возрасте 4 и 10 лет

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Четырехлетнего мальчика госпитализировали.

Его 10-летнему брату медики оказали помощь на месте. В дальнейшем ребенок будет лечиться дома.

Также в результате российских обстрелов поврежден частный дом.

Напомним, российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было известно, что в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили ранения.