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02 ноября 2026, 15:37

Лубинец объяснил, почему Украина не будет обнародовать статистику эвакуации из Олешек

02 ноября 2026, 15:37
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Фото: скриншот с видео
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Украина не будет разглашать официальные цифры о количестве граждан, вернувшихся с временно оккупированных Олешек на подконтрольную территорию, и выехавших на территорию, контролируемую Россией, в рамках договоренностей с российской стороной

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе пресс-конференции, передает RegioNews.

По словам омбудсмана, обнародование статистики может помешать возможности использовать этот механизм для спасения людей в других населенных пунктах.

"То, что мы сделали в Олешках, на мой взгляд, это потенциальный механизм, который мы можем применять в отношении других населенных пунктов, где сейчас наши граждане проживают в подобных условиях. То есть у нас гуманитарная катастрофа не только в Олешках была", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он сообщил, что в настоящее время есть несколько населенных пунктов в Херсонской области, а также в других регионах Украины, где продолжаются активные боевые действия и фактически проходит линия фронта. По мнению омбудсмана, опыт эвакуации из Олешек может открыть дополнительные возможности для спасения людей в таких условиях.

Лубинец также призвал не превращать эвакуацию в соревнования по количеству людей, выехавших в том или ином направлении. Он пояснил, что для украинской стороны приоритетом был контроль соблюдения договоренностей.

"Для нас был очень важный постоянный контроль за исполнением договоренностей. Поэтому официальные цифры ни я, ни российская сторона не будет называть. Я очень не хочу, чтобы это превратилось в вопрос, кто к кому больше уехал. Автоматически это не способствует объективности. Вы видели отдельные информационные сообщения неукраинских журналистов и можете сделать собственные выводы без опрос".

Отдельно он рассказал о людях, которых удалось вернуть в Украину. Среди эвакуированных — граждане всех возрастов: самому старшему мужчине 94 года, а самым молодым стал вернувшийся вместе с родителями младенец.

По словам Лубинца, организация безопасного и комфортного передвижения пожилых людей, детей и других граждан нуждалась в дополнительной проработке из-за сложности логистического маршрута.

Он добавил, что по возвращении эвакуированных работа с ними не прекратилась. Офис омбудсмана продолжает следить за их состоянием, самочувствием и потребностями. Информацию о людях получают ежедневно, в частности, проводят мониторинг утром и вечером.

"Насколько я знаю, все довольны тем, что они в Украине", - подытожил Лубинец.

Также, по его словам, вместе с хозяевами из Олешек удалось эвакуировать 105 домашних животных, среди которых четыре попугая.

Напомним, 31 октября гуманитарная операция по эвакуации жителей временно оккупированных Олешков в Херсонской области завершилась успешно. Самому старшему эвакуированному человеку – 94 года, самому младшему – чуть больше года.

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Украина Дмитрий Лубинец гражданские Олешки гуманитарная миссия
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