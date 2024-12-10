Елена Шуляк сообщила, сколько средств уже выплатили украинцам по программе єВідновлення

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По состоянию на сегодняшний день программой «єВідновлення» воспользовались более 90 тысяч украинских семей. В общей сложности на программу с момента ее запуска было выплачено 17,3 млрд гривен

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" и глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время онлайн-встречи с представителями региональных медиа, передает RegioNews.

"В начале 2024 года мы ставили себе цель, чтобы эта программа коснулась как минимум одного миллиона наших жителей. А это как минимум 300 тысяч семей. На сегодня чуть более 90 тысяч украинских семей воспользовались этой программой. Государство вместе с партнерами потратило 17,3 млрд грн на реализацию двух этапов – это поврежденное и разрушенное жилье – через выдачу жилищных сертификатов", – отметила она.

Елена Шуляк добавила, что сейчас идет работа над третьим этапом программы – компенсация за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях. Она также выразила надежду, что в 2025 году программа получит необходимое финансирование.

По ее словам, бюджет на 2025 год приняли с финансированием программы "єВідновлення" в 4 млрд грн, однако эта сумма недостаточна, необходимо как минимум 10-12 млрд грн в год.

Напомним, ранее Елена Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать в следующем году – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Также Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Кроме того, сообщалось, что возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.