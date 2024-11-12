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12 ноября 2024, 14:10

єВідновлення продолжат финансировать. Сколько средств выделят на следующий год

12 ноября 2024, 14:10
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фото: Елена Шуляк/Facebook
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Программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать в следующем году – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено финансирование в размере 4 млрд гривен

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, речь идет о финансировании в размере 4 млрд гривен, впрочем эта сумма, по меньшей мере, вдвое меньше нужной для реализации программы суммы. 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье, 1 млрд грн будет выделено на компенсации за поврежденное. имущество.

"Проект бюджета в первом чтении не предусматривал средств на восстановление вообще. Так что я подала правку о внесении в расходы бюджета на следующий год 10 млрд гривен. Я опираюсь на предыдущие цифры – за первый год работы программы єВідновлення гражданам в качестве компенсации выплатили 10,3 млрд гривен. Впрочем, эту правку отклонили. Поэтому нынешнее выделение средств с одной стороны можно считать в определенной степени победой. Но с другой стороны – учитывая реальные потребности программы – нет, поскольку этой суммы катастрофически недостаточно”, – подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что Украина продолжает вести переговоры с международными партнерами по поддержке финансирования программы на следующий год. Более того, к финансированию єВідновлення уже присоединялись и Банк развития Совета Европы, предоставивший 100 млн евро, и Всемирный Банк, предоставивший 200 млн долларов.

"Поэтому у программы єВідновлення есть шанс. Я настаиваю на том, что программа должна не только продолжать поддержку украинцев, жилье которых было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, но и расширяться. Настоятельная потребность – расширить єВідновлення на временно-оккупированные территории. Если мы этого не сделаем, это сделают оккупанты. А этого важно не допустить”, – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, ранее Шуляк назвала топ-5 принципов новой ветеранской политики. На третий год войны в Украине насчитывается уже миллион ветеранов и ветеранок. После победы их количество может составить 5-6 млн человек. Всем необходима всесторонняя поддержка – социальная, экономическая, психологическая – и все это должно работать комплексно.

Также Елена Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Кроме того сообщалось, что возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

Кроме того, Шуляк сообщала, что государство учло любые сценарии, которые могут случиться во время этого отопительного сезона, чтобы иметь возможность в случае чего оперативно реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.

финансирование Елена Шуляк єВідновлення
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