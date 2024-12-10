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10 декабря 2024, 18:39

Реформа децентрализации: Шуляк назвала сроки, когда в Украине должен заработать институт префектов

10 декабря 2024, 18:39
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фото: Facebook
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Согласно программе Ukraine Facility, Украине необходимо принять в первом квартале законопроект, которым вводится институт префектов в рамках реформы децентрализации

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" и глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время онлайн-встречи с представителями региональных медиа, передает RegioNews .

Елена Шуляк подчеркнула, что реформа децентрализации продолжается – все больше полномочий и ресурсов на местах получили общины.

Как отметила руководитель партии, речь идет о законопроекте №4298. Этот документ попал в перечень индикаторов Ukraine Facility – программы финансовой поддержки до 2027 года, в рамках которой Украина получит 50 млрд евро.

"У каждого индикатора есть определенный "денежный вес". И одним из этих индикаторов прописано принятие соответствующего законопроекта, касающегося внедрения в Украине института префектов, которые будут осуществлять надзор за законностью решений органов местного самоуправления. Стоит временной маркер – это первый квартал 2025 года", - сказала народный депутат.

Она напомнила, что Верховная Рада ранее своевременно принимала все законопроекты по вопросам евроинтеграции Украины и ее сотрудничества с Международным валютным фондом, и выразила надежду, что парламент "не подведет" и по законопроекту об институте префектов.

Елена Шуляк также добавила, что проходят консультации с представителями общин и специалистами для усовершенствования этого законопроекта.

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказала, что в Украине создадут органы управления префектурного типа и установят административное наблюдение за решениями органов местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Соответствующий законопроект, поддержанный в первом чтении еще в 2021 году, в Верховной Раде готовятся принять его уже окончательно, поскольку он – одно из требований для получения средств из Ukraine Facility, а также вступления в ЕС.

реформа Слуга народа децентрализация региональная политика префектуры Шуляк Елена Алексеевна
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