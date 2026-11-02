Пожар в пансионате Киевской области: один человек погиб, пятеро пострадали

Фото: ГСЧС

В Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области произошел пожар в пансионате. В результате возгорания погиб один человек, еще пятеро пострадали и были госпитализированы

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, передает RegioNews .

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения Бучанского района в 02:56 2 ноября. Спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже трехэтажного здания.

Для спасения людей была организована эвакуация. В ходе работ спасатели вывели из здания и спасли 30 маломобильных людей.

Во время ликвидации пожара было обнаружено тело человека 1952 года рождения. Еще пятеро пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия также работали психологи ГСЧС. Они оказали психологическую помощь 11 маломобильным людям.

Пожар был ликвидирован в 03:52. Причину возникновения возгорания устанавливают.

Напомним, 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области. Погиб 42-летний мужчина из Хмельнитчины.