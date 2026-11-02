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02 ноября 2026, 16:59

Во Львовской области будут судить восемь человек за подделки мировых брендов на почти 98 млн грн

02 ноября 2026, 16:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по восьми участникам организованной группы, которые наладили производство и продажу контрафактной одежды под видом продукции известных мировых брендов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, с августа по декабрь 2025 года участники группы организовали работу двух швейных цехов. Там изготовляли куртки, костюмы, худые и другую одежду, которую маркировали поддельными фирменными бирками и этикетками известных брендов.

Готовую продукцию продавали через магазины во Львове и Буске, а также с помощью Instagram, Telegram, маркетплейса и собственного сайта.

Заказы принимали из разных регионов Украины и присылали покупателям по почте. Для проведения расчетов участники организованной группы использовали несколько физических лиц-предпринимателей.

Во время обысков правоохранители изъяли более 4 тысяч единиц одежды, почти 26 тысяч бирок и более 1 млн грн наличными.

По оценкам следствия, общая сумма ущерба, нанесенного владельцам торговых марок, составляет почти 98 млн грн.

Досудебное расследование осуществляло Бюро экономической безопасности. Обвинительный акт по восьми участникам организованной группы направили в суд.

Напомним, что правоохранители разоблачили и прекратили деятельность масштабного подпольного производства контрафактной парфюмерии и косметики в Харькове .

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