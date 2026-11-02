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02 ноября 2026, 17:20

На Киевщине прямо посреди улицы мужчину ограбили

02 ноября 2026, 17:20
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Фото из открытых источников
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Инцидент произошел в селе Квитневое. Злоумышленнику грозят годы тюрьмы

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время поездки в автобусе между тремя мужчинами произошел конфликт. Ссора продолжилась на улице. Во время конфликта один из них унес телефон 43-летнего местного жителя.

Свидетели вызвали полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. Теперь ему будет грозить 10 лет лишения свободы.

Напомним, в столице будут судить трех иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на киевлянина. Мужчины познакомились с пострадавшим в заведении, предложили подвезти его домой, но отвезли в Гидропарк, избили и ограбили.

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