На Киевщине прямо посреди улицы мужчину ограбили

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Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время поездки в автобусе между тремя мужчинами произошел конфликт. Ссора продолжилась на улице. Во время конфликта один из них унес телефон 43-летнего местного жителя.

Свидетели вызвали полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. Теперь ему будет грозить 10 лет лишения свободы.

Напомним, в столице будут судить трех иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на киевлянина. Мужчины познакомились с пострадавшим в заведении, предложили подвезти его домой, но отвезли в Гидропарк, избили и ограбили.