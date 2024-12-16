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Уже 15 тыс. украинцев получили от государства льготную ипотеку на покупку собственного жилья. Это стало возможным благодаря государственной программе доступного кредитования "єОселя"

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк во время онлайн-диалога с региональными журналистами, в котором приняли участие около 100 представителей СМИ, передает RegioNews.

"На сегодня (с момента запуска в 2022 году программы "єОселя" – ред.) выдано уже 15 тыс. кредитов, а это более 23,5 млрд грн. На 2025 год предусмотрено 9,4 млрд грн, которые государство направит на то, чтобы программа продолжала работать", – отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что государство недавно расширило функционал этой программы и уменьшило первый взнос для молодежи в возрасте до 26 лет – теперь это 10% от стоимости жилья, вместо 20%, предусмотренных ранее.

"В городе Чернигов получил первый кредит представитель молодежи, где первичный взнос составил 10%, и это говорит о том, что инициатива Президента Украины Владимира Зеленского об уменьшении первичного взноса будет развиваться для того, чтобы стимулировать молодежь покупать жилье в Украине, работать здесь и развиваться ", – заявила нардеп.

Елена Шуляк уже неоднократно заявляла, что команда партийцев "Слуги Народа" также постоянно работает над увеличением доступности ипотечной программы "єОселя". Так, недавно переселенцы получили возможность брать в ипотеку жилье, построенное до 10 лет, а не до трех, как это было раньше. "Это изменение, на которое я лично неоднократно указывала и которое позволит приобрести относительно недорогую недвижимость на вторичном рынке в регионах, в тех городах и поселках, где новое жилье не возводили давно. Но мы считаем, что и этого недостаточно, поэтому партия продолжает выступать и за уменьшение первоначального взноса с 20% до 15% и снижение ипотечной ставки с 7% до 3%", – резюмирует глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Она напоминает, что те украинцы, у которых россияне разрушили жилье из-за полномасштабной войны, могут совмещать жилищный сертификат "єВідновлення", который предусматривает компенсацию от государства для покупки нового жилья, вместе с программой "єОселя".

Например, человек получил жилищный сертификат "єВідновлення" за уничтоженное жилье на 2 млн грн, однако квартира, которую он хочет приобрести, дороже и стоит 3 млн грн. Необязательно сразу доплачивать из собственных средств или выбирать дешевле жилье, достаточно часть суммы покрыть сертификатом "єВідновлення", а на остальное взять кредит по программе "єОселя". Отметим: в настоящее время, по словам Елены Шуляк, 90 тыс. украинских семей уже смогли отремонтировать поврежденное жилье, отстроить или приобрести новое вместо разрушенного.

Напомним, чтобы подать заявку через "Дію" для получения кредита по программе "єОселя", нужно перейти в раздел "Сервисы", выбрать "єОселя", заполнить заявку, выбрать банк, подписать документ с помощью "Дія.Підпис".

Ипотечная ставка по программе "єОселя" – 3% для льготников: военных, правоохранителей, врачей, учителей и ученых, и 7% – для всех остальных.

Ранее Елена Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать в следующем году – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Также Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Кроме того, сообщалось, что возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

По состоянию на 10 декабря программой єВідновлення воспользовались более 90 тысяч украинских семей. В общей сложности на программу с момента ее запуска было выплачено 17,3 млрд гривен.