В Харьковской области иномарка сбила подростка на мотоцикле

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 58-летний водитель Fiat ехал по главной дороге. Он при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предпочел в движении мотоцикл Lifan. В результате ДТП 16-летний водитель мотоцикла получил травмы.

"30 октября следователи ОП №1 Изюмского РУП сообщили 58-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)

Уголовный кодекс Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в столице нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.