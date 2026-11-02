На Днепропетровщине экспредседателя сельсовета будут судить за ущерб общине более чем на 800 тысяч гривен
Следователи Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сельского головы, подозреваемого в служебной халатности. По данным следствия, из-за ненадлежащего контроля за использованием бюджетных средств при реконструкции котельной детского сада территориальная община понесла убытки
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Как установили правоохранители, в 2018 году чиновник заключил договор на реконструкцию детского сада с обустройством автономной котельной.
Во время выполнения работ подрядчик включил в акты выполненных работ необоснованные расходы, связанные с инфляционными процессами.
Несмотря на это, бывший сельский голова подписал документы без надлежащей проверки объемов и обоснованности расходов. Это послужило основанием для перечисления бюджетных средств.
В результате таких действий территориальной общине нанесли ущерб более чем на 800 тысяч гривен.
Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность.
Обвинительный акт был направлен в суд.
Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.