На Днепропетровщине экспредседателя сельсовета будут судить за ущерб общине более чем на 800 тысяч гривен

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Следователи Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сельского головы, подозреваемого в служебной халатности. По данным следствия, из-за ненадлежащего контроля за использованием бюджетных средств при реконструкции котельной детского сада территориальная община понесла убытки

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, в 2018 году чиновник заключил договор на реконструкцию детского сада с обустройством автономной котельной.

Во время выполнения работ подрядчик включил в акты выполненных работ необоснованные расходы, связанные с инфляционными процессами.

Несмотря на это, бывший сельский голова подписал документы без надлежащей проверки объемов и обоснованности расходов. Это послужило основанием для перечисления бюджетных средств.

В результате таких действий территориальной общине нанесли ущерб более чем на 800 тысяч гривен.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность.

Обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.