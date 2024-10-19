фото: Елена Шуляк

Человеческий капитал для Украины – бесценен. Это основа экономики и залог восстановления страны. Именно поэтому власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии

Об этом сообщила народный депутат, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает RegioNews.

Решающим для того, чтобы миллионы украинцев возвращались домой, по ее словам, является фактор безопасности. "Президент Украины Владимир Зеленский, вся команда власти, в том числе депутаты от партии "Слуга Народа", работают над тем, чтобы заставить Россию завершить войну и установить в Украине справедливый, долговременный и реальный мир. Для этого уже разработан соответствующий План Победы, содержащий четкие, конкретные шаги и сочетает в себе силу оружия и силу дипломатии, что позволит нам в результате вернуть домой как можно больше наших людей", – отмечает Елена Шуляк.

В то же время не менее важным фактором возвращения украинцев, добавляет нардеп, также является решение вопроса жилья, которое в результате российской агрессии получило повреждения или вообще было разрушено. По заданию Президента Зеленского, как говорит Елена Шуляк, совместно с международными партнерами, соответствующими министерствами и партией "Слуга Народа" был разработан механизм компенсаций, позволивший украинцам восстановить свое жилье. Это – государственная программа "еВидновлення". И сейчас уже почти 81 тысяча украинских семей вернулись в свои обновленные квартиры или дома.

"В целом же полномасштабная война спровоцировала наибольший жилищный кризис в истории Украины, поэтому государство, в том числе и партия "Слуга Народа", работают над новой жилищной политикой, которая позволит решить как ряд актуальных, так и хронических проблем, на которые закрывались глаза на протяжении десятилетий. Это и устаревший фонд жилья, скандальные недостроенные ЖК по всей Украине, это и очереди на жилье – сейчас более 600 тыс. человек стоят в очереди на получение квартиры. Уверена, что в комплексе это позволит решить жилищный вопрос для миллионов-миллионов граждан, которые находятся в Украине и которые планируют вскоре вернуться домой", – резюмирует Елена Шуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

Также ранее Елена Шуляк назвала топ-5 принципов новой ветеранской политики. На третий год войны в Украине насчитывается уже миллион ветеранов и ветеранок. После победы их количество может составить 5-6 млн человек. Всем необходима всесторонняя поддержка – социальная, экономическая, психологическая – и все это должно работать комплексно.