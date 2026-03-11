Фото: полиция

Полиция задержала жителя столицы, который посреди улицы ранил ножом знакомого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Конфликт произошел на днях вечером, когда мужчина вышел в магазин и увидел жену в компании 45-летнего знакомого. На почве ревности между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, быстро переросший в драку. В разгар конфликта 52-летний мужчина достал нож, ударил им товарища и поспешно скрылся.

Раненый обратился за помощью к прохожим, которые вызвали "скорую". Мужчину госпитализировали с ножевым ранением живота.

Правоохранители разыскали и задержали 52-летнего злоумышленника. После нападения он пытался скрыть доказательства: спрятал нож в трубе газонной ограды возле своего дома. Полицейские изъяли орудие преступления и отправили его на экспертизу.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

