13:56  11 марта
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11:58  11 марта
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 14:15

В Киеве мужчина ударил знакомого ножом из-за ревности к жене

11 марта 2026, 14:15
Фото: полиция
Полиция задержала жителя столицы, который посреди улицы ранил ножом знакомого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Конфликт произошел на днях вечером, когда мужчина вышел в магазин и увидел жену в компании 45-летнего знакомого. На почве ревности между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, быстро переросший в драку. В разгар конфликта 52-летний мужчина достал нож, ударил им товарища и поспешно скрылся.

Раненый обратился за помощью к прохожим, которые вызвали "скорую". Мужчину госпитализировали с ножевым ранением живота.

Правоохранители разыскали и задержали 52-летнего злоумышленника. После нападения он пытался скрыть доказательства: спрятал нож в трубе газонной ограды возле своего дома. Полицейские изъяли орудие преступления и отправили его на экспертизу.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия нашли предсмертную записку.

Киев покушение на убийство ножевое ранение происшествия ранение ревность злоумышленник задержание
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
