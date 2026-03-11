Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки

Иллюстративное фото: из открытых источников

10 марта Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ и САП, передает RegioNews.

Отмечается, что это первое соглашение в практике САП, согласно которому суд назначил реальное наказание – 4 года лишения свободы.

По данным следствия, чиновник разоблачен на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. За эти средства он должен способствовать застройке земельного участка, отведенного для строительства жилья военнослужащим и их семьям.

Речь идет о двух аналогичных схемах. За 1-1,3 млн долларов США должностное лицо должно было обеспечить победу заранее определенного участника в конкурсе на застройку земельного участка в Святошинском районе Киева.

Согласно соглашению, суд признал лицо виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначил 4 года лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имуществу.

Кроме того, суд лишил его права занимать должности в органах власти и госпредприятиях с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года.

До вступления приговора в законную силу должностное лицо будет оставаться под стражей.

Напомним, в Житомирской области чиновник "нагрел" миллионы на работниках, которых не существовало. С апреля 2022 года чиновник инициировал зачисление в штат по меньшей мере 13 человек, которые фактически не выполняли служебные обязанности и не появлялись на рабочих местах. При этом на этих работников регулярно начислялась заработная плата.