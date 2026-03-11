13:56  11 марта
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11:58  11 марта
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
UA | RU
UA | RU
11 марта 2026, 13:45

Двойное убийство на глазах у детей: житель Ровенщины предстанет перед судом

11 марта 2026, 13:45
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование дела о двойном убийстве в селе Глушица Сарненского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Перед судом предстанет 43-летний мужчина, который в состоянии сильного опьянения зарезал двух человек.

Трагедия произошла 2 ноября. В дом, где проживал обвиняемый с 24-летней сожительницей и тремя маленькими детьми, пришел 29-летний брат женщины. Во время застолья между ними возник конфликт: хозяин ударил гостя ножом в спину с повреждением легкого. Дети 1, 3 и 5 лет, которые были в комнате, от увиденного испугались и залезли под кровать.

Женщина пыталась убежать из дома, однако нападающий нанес ей два удара в спину и живот. Раненая выбежала на улицу, где ее все же догнал сожитель и убил.

На место происшествия прибежала мать потерпевших, которая вызвала "скорую", но медики лишь констатировали смерть обоих раненых.

После совершенного нападавший пытался совершить самоубийство, нанеся себе два ранения в живот. Более двух недель он находился в больнице под стражей, а затем его перевели в СИЗО.

Свою вину мужчина признает, однако объяснить причину содеянного не может из-за чрезмерно выпитой дозы алкоголя.

Дело направили в суд. За умышленное убийство двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ) фигуранту грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Отягчающими обстоятельствами является опьянение и совершение преступления в присутствии детей.

Напомним, суд признал 27-летнюю жительницу Одесщины виновной в причинении тяжелых травм своему 1,5-летнему сыну, повлекшему его смерть. Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область суд убийство злоумышленник преступление
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
В Днепре нашли детей бросающих камни в окна людям
11 марта 2026, 15:10
В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на маршрутку: 20 пострадавших
11 марта 2026, 14:58
Ударили по голове и украли деньги: в Киеве возле метро на мужчину напали и ограбили
11 марта 2026, 14:45
Венгерская делегация едет в Украину проверять "Дружбу"
11 марта 2026, 14:40
На Донетчине задержали экс-начальника стратегического предприятия, корректировавшего обстрелы россиян
11 марта 2026, 14:26
В Киеве мужчина ударил знакомого ножом из-за ревности к жене
11 марта 2026, 14:15
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11 марта 2026, 13:56
Скандал с фортификациями: НАБУ получило доступ к счетам Пронина и его заместителя
11 марта 2026, 13:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Павел Казарин
Все блоги »