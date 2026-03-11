Фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Перед судом предстанет 43-летний мужчина, который в состоянии сильного опьянения зарезал двух человек.

Трагедия произошла 2 ноября. В дом, где проживал обвиняемый с 24-летней сожительницей и тремя маленькими детьми, пришел 29-летний брат женщины. Во время застолья между ними возник конфликт: хозяин ударил гостя ножом в спину с повреждением легкого. Дети 1, 3 и 5 лет, которые были в комнате, от увиденного испугались и залезли под кровать.

Женщина пыталась убежать из дома, однако нападающий нанес ей два удара в спину и живот. Раненая выбежала на улицу, где ее все же догнал сожитель и убил.

На место происшествия прибежала мать потерпевших, которая вызвала "скорую", но медики лишь констатировали смерть обоих раненых.

После совершенного нападавший пытался совершить самоубийство, нанеся себе два ранения в живот. Более двух недель он находился в больнице под стражей, а затем его перевели в СИЗО.

Свою вину мужчина признает, однако объяснить причину содеянного не может из-за чрезмерно выпитой дозы алкоголя.

Дело направили в суд. За умышленное убийство двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ) фигуранту грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Отягчающими обстоятельствами является опьянение и совершение преступления в присутствии детей.

