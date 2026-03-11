НАБУ и САП разоблачили схему присвоения более 32 млн грн в "Укроборонпроме"

Фото: Укроборонпром

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая за период 2014-2019 годов завладела средствами государственных предприятий, участников концерна "Укроборонпром", на общую сумму более 32 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Схема заключалась в том, что предприятие-спецэкспортер якобы завлекало иностранные компании для посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах с продукцией и услугами военного назначения. На самом деле, эти компании, зарегистрированные в Великобритании и Чехии, никаких услуг не оказывали. Все работы выполнялись штатными сотрудниками государственного предприятия.

В течение 2014-2019 годов посредникам уплатили более $560 тыс. (13,3 млн. грн.) и почти 670 тыс. евро (19,3 млн. грн.). Денежные средства проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.

Кроме того, в 2016-2019 годах должностные лица предприятия составили документы на оплату компаниям-нерезидентам около $172 тыс. (4,4 млн грн) и около 500 тыс. евро (14,7 млн грн). Эти платежи не осуществились из-за активных следственных действий НАБУ и САП по схожим схемам.

Среди подозреваемых:

бывший директор государственного предприятия (ныне заместитель генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность");

бывший советник директора предприятия-спецэкспортера;

бенефициар частной компании.

