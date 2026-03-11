Венгерская делегация едет в Украину проверять "Дружбу"

Фото: из открытых источников

Венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чепеком отправилась в Украину для проведения переговоров по возобновлению работы нефтепровода "Дружба" и оценке его состояния

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пост Чепека в Facebook, передает RegioNews.

Делегация намерена вести переговоры не только с киевским правительством, но и с послами и представителем Европейской Комиссии, чтобы найти решение энергетического кризиса из-за возобновления работы трубопровода.

"Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, отвечающим за энергетику, но и с послами и представителем Европейской Комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является возобновление нефтепровода "Дружба"", – отметил Чепек.

Он добавил, что делегация стремится выяснить состояние трубопровода и создать условия восстановления его работы. В состав венгерской делегации вошли:

специалист по нефтяной промышленности,

государственный руководитель с опытом в международных отношениях,

аналитик энергетического рынка.

Как известно, на прошлой неделе Чепек заявил, что направил письмо министру энергетики Денису Шмыгалю, в котором "дал Украине три дня" на возобновление работы нефтепровода "Дружба".

Напомним, министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазарь заявил, что захват украинских инкассаторов и их денег был ответом на временную блокировку работы нефтепровода "Дружба" со стороны Украины.

Лазарь подчеркнул, что захваченные деньги и ценности останутся в Венгрии до тех пор, пока трубопровод не возобновит работу, и венгерская сторона не планирует возвращать средства к решению вопроса транзита нефти.