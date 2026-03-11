В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на маршрутку: 20 пострадавших

Фото: Херсонская ОВА

Сегодня, 11 марта, около 12:40 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА на маршрутный автобус в Херсоне

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и областная прокуратура, передает RegioNews.

"Посреди белого дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар", – отметил Прокудин.

На данный момент в результате атаки пострадали 20 человек, среди которых 17-летний подросток.

Известно, что в больницу доставили женщин 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. По меньшей мере, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку "скорая" оказала помощь на месте.

Впоследствии Прокудин опубликовал видео, на котором зафиксированы первые минуты после удара российского дрона по маршрутке в Днепровском районе Херсона.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 46 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще 12 – получили ранения, из них – один ребенок.