11 марта 2026, 13:56

На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие

11 марта 2026, 13:56
Фото: Национальная полиция
9 марта к правоохранителям Звягеля обратился 38-летний местный житель с сообщением о пропаже его Nissan Qashqai, который был припаркован возле дома

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что к угону автомобиля причастен знакомый заявителя, 25-летний житель города, и задержали его.

По данным полиции, накануне вечером подозреваемый находился в квартире владельца авто, где, находясь в нетрезвом состоянии, угнал ключи от транспортного средства и уехал на нем.

Около 23:10 он столкнулся со встречным автомобилем Opel Zafira, в результате чего травмы получили два пассажира – 17-летний парень и 16-летняя девушка. Молодого человека госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы.

Следователи Звягельского райотдела полиции сообщили задержанному о подозрении за незаконное завладение транспортным средством и управление в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой средней тяжести телесные повреждения.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами на 3-5 лет.

Напомним, вечером 23 февраля в Черкасской области пьяная водитель Mercedes-Benz сбила пешехода и пыталась скрыться, но застряла в снегу. В результате ДТП 21-летний юноша получил травмы, его госпитализировали.

