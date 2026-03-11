13:56  11 марта
11 марта 2026, 14:26

На Донетчине задержали экс-начальника стратегического предприятия, корректировавшего обстрелы россиян

11 марта 2026, 14:26
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного корректировщика воздушных атак РФ. Им оказался завербованный врагом бывший начальник цеха местного машиностроительного завода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Мужчина попал в поле зрения россиян, когда уволился с предприятия. Тогда на него вышел и предложил сотрудничество его экс-подчиненный, еще в 2014 году вступивший в вооруженные группировки РФ и выполняющий вербовочные задачи российских спецслужбистов.

Согласившись на "предложение", фигурант начал собирать локации Сил обороны, по которым враг готовил удары.

Среди приоритетных "целей" рашистов были запасные командные пункты, логистические центры и подразделения БПЛА украинских войск в Краматорске и его окрестностях.

Чтобы отследить координаты объектов, агент пешком обходил местность, избегая визуального контакта с военными и правоохранителями. Во время таких разведвылазок он отмечал на гугл-карте обнаруженные локации Сил обороны для формирования агентурного "отчета" в РФ.

На этом этапе сотрудники СБУ уже документировали каждый шаг фигуранта и заблаговременно обезопасили места базирования украинских защитников. На финальной стадии контрразведывательной операции злоумышленника задержали.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве СБУ задержала российскую агентку, которая готовила новый удар РФ по ТЭЦ и оборонным предприятиям. Задачу врага выполняла завербованная ФСБ продавщица магазина одной из торговых сетей.

