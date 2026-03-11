13:56  11 марта
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11:58  11 марта
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 14:45

Ударили по голове и украли деньги: в Киеве возле метро на мужчину напали и ограбили

11 марта 2026, 14:45
Фото: Национальная полиция
Инцидент произошел в Оболонском районе. У станции метро злоумышленник напал на мужчину и ограбил его

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

41-летний киевлянин обратился в полицию. Как оказалось, у одной из станций метро неизвестный мужчина ударил его по голове, выхватил сумку с личными вещами и деньгами.

Как выяснили полицейские, к мужчине подошел прохожий и спровоцировал конфликт. Впоследствии злоумышленник дважды ударил мужчину по голове, после чего забрал у него сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и 4 000 гривен.

Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 28-летний житель Киевской области, ранее уже имевший проблемы с законом. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину. Его задержали стражи порядка, когда услышали крики пострадавшей.

Ограбление Киев полиция
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
