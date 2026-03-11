Ударили по голове и украли деньги: в Киеве возле метро на мужчину напали и ограбили

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Оболонском районе. У станции метро злоумышленник напал на мужчину и ограбил его

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

41-летний киевлянин обратился в полицию. Как оказалось, у одной из станций метро неизвестный мужчина ударил его по голове, выхватил сумку с личными вещами и деньгами.

Как выяснили полицейские, к мужчине подошел прохожий и спровоцировал конфликт. Впоследствии злоумышленник дважды ударил мужчину по голове, после чего забрал у него сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и 4 000 гривен.

Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 28-летний житель Киевской области, ранее уже имевший проблемы с законом. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

