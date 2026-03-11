В Днепре нашли детей бросающих камни в окна людям

Фото: Национальная полиция

В Днепре группа детей бросала камни в окна частных домов Самарского района города. Полиция нашла детей и их родителей

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, опубликованное в одном из городских Telegram-каналов, на котором дети бросали камни в окна частных домов. Полиция обнаружила детей. Оказалось, что им всего 7 лет.

Стражи порядка провели с детьми беседы и разъяснили недопустимость подобного поведения, а также возможные правовые последствия таких действий.

"Полицейские призывают родителей уделять должное внимание воспитанию детей, интересоваться их досугом и формировать у них ответственное отношение к окружающим", - призывают в полиции.

