13:56  11 марта
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11:58  11 марта
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 15:10

В Днепре нашли детей бросающих камни в окна людям

11 марта 2026, 15:10
Фото: Национальная полиция
В Днепре группа детей бросала камни в окна частных домов Самарского района города. Полиция нашла детей и их родителей

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, опубликованное в одном из городских Telegram-каналов, на котором дети бросали камни в окна частных домов. Полиция обнаружила детей. Оказалось, что им всего 7 лет.

Стражи порядка провели с детьми беседы и разъяснили недопустимость подобного поведения, а также возможные правовые последствия таких действий.

"Полицейские призывают родителей уделять должное внимание воспитанию детей, интересоваться их досугом и формировать у них ответственное отношение к окружающим", - призывают в полиции.

Напомним, правоохранители Полтавы устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего парня в результате поражения током. По предварительной информации, во время пребывания на железнодорожной цистерне парня поразил высоковольтный электрический ток.

дети полиция Днепр
Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на маршрутку: 20 пострадавших
11 марта 2026, 14:58
Ударили по голове и украли деньги: в Киеве возле метро на мужчину напали и ограбили
11 марта 2026, 14:45
Венгерская делегация едет в Украину проверять "Дружбу"
11 марта 2026, 14:40
На Донетчине задержали экс-начальника стратегического предприятия, корректировавшего обстрелы россиян
11 марта 2026, 14:26
В Киеве мужчина ударил знакомого ножом из-за ревности к жене
11 марта 2026, 14:15
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11 марта 2026, 13:56
Двойное убийство на глазах у детей: житель Ровенщины предстанет перед судом
11 марта 2026, 13:45
Скандал с фортификациями: НАБУ получило доступ к счетам Пронина и его заместителя
11 марта 2026, 13:36
