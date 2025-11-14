Фото: СБУ

Осудили женщину, которую задержали в Донецкой области в феврале этого года. В ближайшие годы она проведет за решеткой после того, как корректировала удары врага. Вместе с ней был брат

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что 49-летняя местная безработная женщина помогала брату, бывшему агенту РФ, наводить удары по Силам обороны Украины на Краматорском и Лиманском направлениях. Осенью прошлого года, когда правоохранители разоблачили агентурную сеть, они "залегли ко дну".

Однако в прошлом году женщине написал боевик разведывательного подразделения "внутренних войск днр", работающего на российских спецслужб. Она снова продолжила собирать координаты украинских подразделений. Известно, что в Донецкой области агент фиксировала геолокации защитников Донетчины и докладывала об этом "связной" российской разведке.

Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Следует отметить, что ее брат в мае этого года получил такое же наказание.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.