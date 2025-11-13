Фото: СБУ

СБУ задержала еще одного российского агента в Днепропетровской области. По заказу ФСБ он собирал координаты оборонных заводов и объектов энергетики, по которым враг готовил ракетно-дроновые удары

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Вражеским корректировщиком оказался 47-летний житель Павлограда, ожидавший оккупации региона, о чем писал в телеграм-каналах.

Фигурант имел инвалидность I группы, которую использовал при проверке документов правоохранителями и беспрепятственном пересечении блокпостов, когда выходил "на задание".

Во время разведвылазок агент обходил город и его окрестности, искал объекты, которые, по его мнению, могли быть задействованы в выполнении оборонных заказов и передавал эту информацию оккупантам.

Больше всего врага интересовали расположение производственных цехов по изготовлению боевых беспилотных комплексов.

Также агент фиксировал на камеру телефона внешние периметры электроподстанций.

По имеющейся информации, оккупанты планировали использовать его данные для серии воздушных атак по региону.

Сотрудники СБУ задержали агента на начальном этапе его разведактивности. Во время обысков по месту жительства злоумышленника у него изъяли смартфон с поличным.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

