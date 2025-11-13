Иллюстративное фото

Осудили корректировщика из Запорожья. Известно, что он передавал врагу данные о составах горюче-смазочных материалов

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Известно, что мужчина обходил прифронтовый город, отслеживал геолокацию баз горючего, обозначал их координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял куратору. Он также следил за интенсивностью движения и ориентировочным количеством топливозаправщиков. В частности, это касается тех, которые имели военную маркировку.

С помощью данных предателя россияне планировали повредить бесперебойным поставкам горючего для гражданского населения и Сил обороны, воюющих на южном фронте. Задержали агента РФ летом прошлого года.

Теперь стало известно, что за государственную измену его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.