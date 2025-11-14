17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 21:05

Брат і сестра коригували удари росіян на Донеччині: як суд вирішив долю зрадників

14 листопада 2025, 21:05
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Засудили жінку, яку затримали на Донеччині в лютому цього року. Найближчі роки вона проведе за ґратами після того, як коригувала удари ворога. Разом із нею був брат

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що 49-річна місцева безробітна жінка допомагала брату, який був агентом РФ, наводити удари по Силах оборони України на Краматорському та Лиманському напрямках. Восени минулого року, коли правоохоронці викрили агентурну мережу, вони "залягли на дно".

Проте минулого року жінці написав бойовик розвідувального підрозділу "внутрішніх військ днр", який працює на російських спецслужбістів. Вона знову продовжила збирати координати українських підрозділів. Відомо, що в Донецькій області агентка фіксувала геолокації оборонців Донеччини та доповідала про це "зв’язковому" російської розвідки.

Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Слід зазначити, що її брат у травні цього року отримав таке саме покарання.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф суд
На Харківщині жінка "зливала" дані про ЗСУ сину-росіянину
14 листопада 2025, 14:35
Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента
13 листопада 2025, 12:45
Коригував удари росіян: у Запоріжжі засудили агента РФ
13 листопада 2025, 11:45
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Обіцяють "роботу поряд із домом": як росіяни на окупованих територіях заманюють українців в армію РФ
14 листопада 2025, 22:35
Чернишову вручили клопотання про арешт у справі "Міндічгейт": сума понад 1,3 млн $
14 листопада 2025, 22:11
Українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині
14 листопада 2025, 21:59
На фронті загинув харківський художник і поет Сергій Науменко
14 листопада 2025, 21:50
На Кіровоградщині мати потрапила до лікарні після отруєння дикорослими грибами, які син приніс з лісосмуги
14 листопада 2025, 21:35
Країна, яка свого часу обрала КВН, рано чи пізно вся перетвориться в КВН
14 листопада 2025, 21:29
На Рівненщині завершилися пошуки зниклого пенсіонера: тіло знайшли за допомогою дрона
14 листопада 2025, 21:20
В Україні планують розширити підстави для тимчасового заборонення виїзду за кордон, – деталі законопроєкту
14 листопада 2025, 21:09
На Одещині 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера
14 листопада 2025, 20:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »