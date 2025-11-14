Брат і сестра коригували удари росіян на Донеччині: як суд вирішив долю зрадників

Фото: СБУ

Засудили жінку, яку затримали на Донеччині в лютому цього року. Найближчі роки вона проведе за ґратами після того, як коригувала удари ворога. Разом із нею був брат

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що 49-річна місцева безробітна жінка допомагала брату, який був агентом РФ, наводити удари по Силах оборони України на Краматорському та Лиманському напрямках. Восени минулого року, коли правоохоронці викрили агентурну мережу, вони "залягли на дно".

Проте минулого року жінці написав бойовик розвідувального підрозділу "внутрішніх військ днр", який працює на російських спецслужбістів. Вона знову продовжила збирати координати українських підрозділів. Відомо, що в Донецькій області агентка фіксувала геолокації оборонців Донеччини та доповідала про це "зв’язковому" російської розвідки.

Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Слід зазначити, що її брат у травні цього року отримав таке саме покарання.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.