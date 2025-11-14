Иллюстративное фото

Чугуевский городской суд Харьковской области признал женщину виновной в незаконном распространении информации о местах нахождения Вооруженных сил Украины. Известно, что она передавала данные своему сыну

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В течение апреля и мая 2023 года жительница Волчанска в телефонных разговорах рассказывала сыну (который является гражданином РФ) о местонахождении и расселении военнослужащих ВСУ. Также передавала данные она в переписках.

По данным правоохранителей, в переписках видно, что мужчина пытается получить информацию о местах дислокации ВСУ и обещает "предоставить хорошие должности после победы России".

На суде женщина не признала вину. По ее словам, ее сын живет в РФ уже 7-9 лет. Обвиняемая подтвердила, что сын спрашивал, много ли ВСУ на их улице. При этом адвокат просил не наказывать ее строго, и учитывать ее преклонный возраст.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.