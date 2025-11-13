09:56  13 ноября
13 ноября 2025, 08:56

В Донецкой области в зоне боев остаются 15 400 гражданских – детей среди них нет

13 ноября 2025, 08:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Донецкой области на подконтрольной Украине территории находится около 198 500 гражданских, из них 15 400 – в зонах активных боевых действий

Об этом сообщил начальник отдела Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegioNews.

По его словам, на этих территориях детей нет.

С начала полномасштабного вторжения России с февраля 2022 года из Донецкой области эвакуировано более 1,3 млн человек, среди которых 201 тыс. детей и более 47 тыс. человек с инвалидностью.

За последнюю неделю в более безопасные регионы выехало более 1300 человек.

Как известно, обязательная эвакуация гражданского населения продолжается со 2 августа 2022 года.

Напомним, в ночь на 13 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополья и Яблоково в Запорожской области. Также известно о продвижении российских подразделений вблизи Владимировки и Котлино в Донецкой области.

