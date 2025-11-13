00:30  13 ноября
13 ноября 2025, 07:23

На ВОТ Херсонщины россияне отказывают местным в лечении – активисты

13 ноября 2025, 07:23
Фото: ОТПОР
В Каховке и Чаплинке районные больницы переполнены ранеными российскими военными, из-за чего местных жителей не принимают и не лечат

Об этом сообщают участники движения гражданского сопротивления "Отпор", передает RegioNews.

Чтобы получить медицинскую помощь, гражданских заставляют ехать в Геническ.

По словам активистов, оккупанты ставят жизнь и здоровье своих военных выше потребностей гражданского населения, полностью игнорируя их право на медицинское обеспечение.

"Это прямое нарушение всех норм и правил, что приводит к страданиям и потенциально смертельным случаям среди украинцев", – отмечают в движении "ОТПОР".

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включаются пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

