На ВОТ Херсонщины россияне отказывают местным в лечении – активисты

Фото: ОТПОР

В Каховке и Чаплинке районные больницы переполнены ранеными российскими военными, из-за чего местных жителей не принимают и не лечат

Об этом сообщают участники движения гражданского сопротивления "Отпор", передает RegioNews.

Чтобы получить медицинскую помощь, гражданских заставляют ехать в Геническ.

По словам активистов, оккупанты ставят жизнь и здоровье своих военных выше потребностей гражданского населения, полностью игнорируя их право на медицинское обеспечение.

"Это прямое нарушение всех норм и правил, что приводит к страданиям и потенциально смертельным случаям среди украинцев", – отмечают в движении "ОТПОР".

