13 листопада 2025, 08:56

На Донеччині у зоні боїв залишаються 15 400 цивільних – дітей серед них немає

13 листопада 2025, 08:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Донецькій області на підконтрольній Україні території перебуває близько 198 500 цивільних, з них 15 400 – у зонах активних бойових дій

Про це повідомив начальник відділу Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews.

За його словами, на цих територіях дітей немає.

З початку повномасштабного вторгнення Росії з лютого 2022 року з Донеччини евакуйовано понад 1,3 млн осіб, серед яких 201 тис. дітей та більше 47 тис. осіб з інвалідністю.

За останній тиждень до безпечніших регіонів виїхало понад 1300 осіб.

Як відомо, обов'язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області. Також відомо про просування російських підрозділів поблизу Володимирівки та Котлиного в Донецькій області.

Донецька область цивільні евакуація діти примусова евакуація статистика
11 листопада 2025
Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою
07 серпня 2025
