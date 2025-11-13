На Донеччині у зоні боїв залишаються 15 400 цивільних – дітей серед них немає

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Донецькій області на підконтрольній Україні території перебуває близько 198 500 цивільних, з них 15 400 – у зонах активних бойових дій

Про це повідомив начальник відділу Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews.

За його словами, на цих територіях дітей немає.

З початку повномасштабного вторгнення Росії з лютого 2022 року з Донеччини евакуйовано понад 1,3 млн осіб, серед яких 201 тис. дітей та більше 47 тис. осіб з інвалідністю.

За останній тиждень до безпечніших регіонів виїхало понад 1300 осіб.

Як відомо, обов'язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області. Також відомо про просування російських підрозділів поблизу Володимирівки та Котлиного в Донецькій області.