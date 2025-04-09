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В Украине с начала полномасштабного российского вторжения погибли 186 деятелей искусства и 102 медийщика

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает RegioNews.

"Эти данные не только о масштабах потерь, но и напоминают о трагических страницах нашей истории. Так же как в 20-х - начале 30-х годов XX века сталинский режим уничтожил поколение украинских художников, так и сегодня Россия целенаправленно уничтожает культурную элиту Украины", – отметили в Минкульте.

В ведомстве также добавили, что во время войны погибли не только украинские, но и 7 иностранных медийщиков, рассказывающих миру о событиях в Украине.

Систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу свободе слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека, подчеркнули в Минкульте.

Напомним, в Украине в результате полномасштабной российской агрессии повреждено 1419 памятников культурного наследия и 2233 объекта культурной инфраструктуры.