Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 23 жовтня, у Краматорську знімальна група телеканалу українського іномовлення FREEДОМ потрапила під обстріл російського БпЛА "Ланцет". Внаслідок ворожої атаки загинули військова кореспондентка Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін

Про це повідомила пресслужба телеканалу, передає RegioNews.

Зазначається, що спеціальний кореспондент Олександр Количев із пораненнями доставлений в лікарню.

Як розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, безпілотник вдарив по автівці, в якій перебували журналістка та оператор.

"З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші", – написав Філашкін.

Колеги та місцева громада висловлюють глибокий сум і співчуття родинам, близьким та колегам Альони й Євгена.

Альона Грамова народилась у місті Єнакієве Донецької області. З 2021 року працювала воєнною кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

За освітою Альона – фінансист, після початку російської агресії у 2014 році вона стала волонтеркою, а згодом почала працювати воєнною кореспондеткою.

У червні 2023 року президент Володимир Зеленський нагородив журналістку орденом "Княгині Ольги" III ступеню. Того ж року вона стала лауреткою обласного конкурсу "Жінка Донеччини" у номінації "Журналістка року".



Євген Крамазін також народився на Донеччині – в Краматорську. Він працював оператором каналів українського державного іномовлення з 2022 року. Євгенові було 33 роки.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення загинули майже 200 українських митців і понад 100 працівників медіа.