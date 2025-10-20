15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 06:57

Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине: 192 работника находились под землей

20 октября 2025, 06:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 19 октября, российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты", – говорится в сообщении.

Впоследствии в компании сообщили, что всех шахтеров удалось успешно поднять на поверхность, никто не пострадал.

В ДТЭК напомнили, что это уже четвертая масштабная атака россии на угольные предприятия компании за последние два месяца.

Напомним, накануне в городе Шахтерское Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие после вражеских обстрелов. По предварительным данным, повреждены 14 пятиэтажных жилых домов и один магазин. Рядом с многоэтажками также уничтожены около тридцати автомобилей – некоторые полностью, другие частично.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война шахтеры шахта Днепропетровская область российская армия ДТЭК
Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины
19 октября 2025, 18:16
Россияне ударили по общежитию в Харькове
18 октября 2025, 13:28
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Российские удары по энергосистеме Черниговщины: без света более 30 тысяч абонентов
20 октября 2025, 07:14
Силы спецопераций нанесли удар по Оренбургскому ГПЗ: масштабный пожар и взрывы
19 октября 2025, 19:02
Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины
19 октября 2025, 18:16
Девятиэтажка в Киеве охвачена огнем: эвакуированы 10 человек, мужчина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 18:05
Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов
19 октября 2025, 17:23
В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54
Геннадий Труханов в 2017 году добился признания своего российского паспорта недействительным – документы суда
19 октября 2025, 16:35
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
19 октября 2025, 15:37
В Черкасской области двое пенсионеров погибли в ДТП на перекрестке
19 октября 2025, 14:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »