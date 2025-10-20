Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине: 192 работника находились под землей

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 19 октября, российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты", – говорится в сообщении.

Впоследствии в компании сообщили, что всех шахтеров удалось успешно поднять на поверхность, никто не пострадал.

В ДТЭК напомнили, что это уже четвертая масштабная атака россии на угольные предприятия компании за последние два месяца.

Напомним, накануне в городе Шахтерское Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие после вражеских обстрелов. По предварительным данным, повреждены 14 пятиэтажных жилых домов и один магазин. Рядом с многоэтажками также уничтожены около тридцати автомобилей – некоторые полностью, другие частично.