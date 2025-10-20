11:28  20 жовтня
У центрі Полтави водій побив кур'єра доставки
10:55  20 жовтня
У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 11:18

У Покровську російські штурмовики розстріляли мирних жителів біля вокзалу

20 жовтня 2025, 11:18
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Покровську Донецької області російські штурмовики розстріляли мирних жителів поблизу залізничного вокзалу

Про це повідомив український телеведучий і волонтер Денис Христов, передає RegioNews.

За словами Христова, на відео видно, як окупанти вбили щонайменше трьох цивільних у провулку Мостовому, що розташований поруч із вокзалом.

Серед жертв зафіксовані: жінка, розстріляна в спину, літній чоловік, який лежав на дорозі, жінка з пораненими ногами.

Один із місцевих чоловіків пізніше виніс поранену жінку до безпечного місця, намагаючись врятувати її.

Христов зазначив, що штурмова група російських військових прорвалася до центру Покровська, де було зафіксовано численні злочини. За його словами, цю групу знищили українські військові.

Волонтер додав, що після себе окупанти залишили "цвинтар із місцевими жителями".

Зйомка була здійснена за допомогою дрону. Христов також звернувся до глядачів із проханням допомогти встановити особу чоловіка, який врятував поранену жінку.

Довідка: Покровськ – місто на півночі Донецької області, населення близько 70 тис., центр вугільної промисловості.

Після початку російської агресії проти України у 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, місто перебуває в зоні підвищеної загрози.

Покровськ залишився під контролем української влади, однак регулярно піддається обстрілам і атакам російських сил.

Нагадаємо, нещодавно у Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники. З радіоперехоплень стало відомо, що ще до штурму населеного пункту командир РФ із позивним "Балі" наказав "вбивати всіх без розбору".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ Донецька область розстріл Покровськ російська армія цивільні
РФ атакувала Україну балістикою та 60 дронами: як відпрацювала ППО
20 жовтня 2025, 09:26
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та магазини
20 жовтня 2025, 09:10
Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: 192 працівники перебували під землею
20 жовтня 2025, 06:57
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ
20 жовтня 2025, 15:19
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
20 жовтня 2025, 14:59
Відомий генерал прийняв нову посаду і працюватиме на Харківщині
20 жовтня 2025, 14:54
У Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік
20 жовтня 2025, 14:25
На Одещині судили браконьєра, який наловив риби на 215 тис. грн
20 жовтня 2025, 13:59
Ринок нерухомості: що зараз купують і орендують у Харкові
20 жовтня 2025, 13:46
Смертельна ДТП на Житомирщині: Lexus влетів у вантажівку
20 жовтня 2025, 13:39
В Одесі до 10 років засудили 30-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню доньку цивільної дружини
20 жовтня 2025, 13:36
Масштабна ДТП під Житомиром: зіткнулися п'ять машин
20 жовтня 2025, 13:07
У Дніпрі врятували дикого птаха, який не міг злетіти
20 жовтня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »