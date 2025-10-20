У Покровську російські штурмовики розстріляли мирних жителів біля вокзалу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив український телеведучий і волонтер Денис Христов, передає RegioNews.

За словами Христова, на відео видно, як окупанти вбили щонайменше трьох цивільних у провулку Мостовому, що розташований поруч із вокзалом.

Серед жертв зафіксовані: жінка, розстріляна в спину, літній чоловік, який лежав на дорозі, жінка з пораненими ногами.

Один із місцевих чоловіків пізніше виніс поранену жінку до безпечного місця, намагаючись врятувати її.

Христов зазначив, що штурмова група російських військових прорвалася до центру Покровська, де було зафіксовано численні злочини. За його словами, цю групу знищили українські військові.

Волонтер додав, що після себе окупанти залишили "цвинтар із місцевими жителями".

Зйомка була здійснена за допомогою дрону. Христов також звернувся до глядачів із проханням допомогти встановити особу чоловіка, який врятував поранену жінку.

Довідка: Покровськ – місто на півночі Донецької області, населення близько 70 тис., центр вугільної промисловості.

Після початку російської агресії проти України у 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, місто перебуває в зоні підвищеної загрози.

Покровськ залишився під контролем української влади, однак регулярно піддається обстрілам і атакам російських сил.

Нагадаємо, нещодавно у Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники. З радіоперехоплень стало відомо, що ще до штурму населеного пункту командир РФ із позивним "Балі" наказав "вбивати всіх без розбору".