11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 16:50

Осудили агентку РФ, корректировавшую удары по жилым районам Донбасса

08 октября 2025, 16:50
Фото: СБУ
Женщину признали виновной в государственной измене. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, по ее координатам в 2023 году россияне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору. Это произошло в Кураховке, которая сейчас под оккупацией. В результате атаки россиян одна жительница погибла, а еще два человека получили ранения.

Агентшей РФ оказалась безработная женщина. Россияне завербовали ее из-за сына, являющегося боевиком вооруженных группировок Южного военного округа РФ. Женщина "сливала" координаты украинских объектов своему сыну, а дальше он передавал их куратору.

Ее приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам . Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.

Дальнобойщик, работавший на РФ: СБУ разоблачила корректировщика
08 октября 2025, 14:45
Россиянин в Силах обороны: СБУ во Львове задержала "добровольца" под прикрытием
07 октября 2025, 10:59
Искал "работу" – нашел россиян: в Харькове осудили предателя
06 октября 2025, 10:55
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Киеве будут судить двух мужчин, которые до смерти избили киевлянина за замечания
08 октября 2025, 17:52
Криштиану Роналду стал первым футбольным миллиардером в истории, — Bloomberg
08 октября 2025, 17:39
Не вызвал скорую и оставил умирать: пьяному водителю вынесли приговор за смертельное ДТП
08 октября 2025, 17:25
Резерв+ временно не будет работать: Минобороны объяснило причину
08 октября 2025, 17:24
Польша планирует провести военную комиссию для более 230 тысяч человек в 2026 году: кого касается и какие штрафы предусмотрены
08 октября 2025, 17:19
В Николаевской области будут судить военнослужащего, который требовал взятки за возвращение бойцов из СОЧ
08 октября 2025, 17:11
В Днепре женщина приговорена к 10 годам тюрьмы за создание детской порнографии с собственным сыном
08 октября 2025, 16:54
Google предоставит украинским студентам годовой бесплатный доступ к плану AI Pro: кто может воспользоваться
08 октября 2025, 16:44
В Киевской области мужчина убил жену ножом
08 октября 2025, 16:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
