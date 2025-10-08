Осудили агентку РФ, корректировавшую удары по жилым районам Донбасса

Фото: СБУ

Женщину признали виновной в государственной измене. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, по ее координатам в 2023 году россияне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору. Это произошло в Кураховке, которая сейчас под оккупацией. В результате атаки россиян одна жительница погибла, а еще два человека получили ранения.

Агентшей РФ оказалась безработная женщина. Россияне завербовали ее из-за сына, являющегося боевиком вооруженных группировок Южного военного округа РФ. Женщина "сливала" координаты украинских объектов своему сыну, а дальше он передавал их куратору.

Ее приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам . Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.