10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
09:27  07 октября
В Киеве остановилась "зеленая" ветка метро из-за поломки поезда
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 10:59

Россиянин в Силах обороны: СБУ во Львове задержала "добровольца" под прикрытием

07 октября 2025, 10:59
Фото: СБУ
СБУ разоблачила новое агентурное проникновение ФСБ в подразделения Сил обороны Украины. Задержали агента РФ, вступившего в Сил обороны под прикрытием

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Во Львове задержан россиянин, устроившийся добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ и начавший работать на российскую спецслужбу. Известно, что он также корректировал российские удары по Львовской области.

Для выполнения задач агент "сливал" российским спецслужбам координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей. Также он посылал врагу геолокации бронеколон, транзитных складов и автопарков на украинском пограничном.

Известно, что для привлечения сотрудничества российские спецслужбы задействовали брата мужа из России. Сейчас ему уже сообщили о подозрении: агент находится под стражей.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

СБУ агент рф задержание
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Черниговщина после обстрелов: повреждены энергообъекты, действуют отключение света
07 октября 2025, 11:26
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
07 октября 2025, 11:12
Аналитики призывают ВР возобновить конкурсы на госслужбу и ввести оплату труда по результатам
07 октября 2025, 10:56
Контрабанда на 11 млн грн: разоблачена группа, которая перевозила элитные часы из Гонконга, Китая и ОАЭ
07 октября 2025, 10:44
Готовили шаурму вместо службы: на Донетчине военный чиновник два года использовал бойцов в бизнесе жены
07 октября 2025, 10:39
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07 октября 2025, 10:17
Желтый уровень опасности в Одессе: школы и садики перешли на дистанционку
07 октября 2025, 10:04
На Львовщине таможенники изъяли брендовые вещи и косметику более чем на миллион гривен
07 октября 2025, 09:58
Контрафакт по почте: в Винницкой области будут судить подпольных производителей сигарет и алкоголя
07 октября 2025, 09:47
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
