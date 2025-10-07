Фото: СБУ

СБУ разоблачила новое агентурное проникновение ФСБ в подразделения Сил обороны Украины. Задержали агента РФ, вступившего в Сил обороны под прикрытием

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Во Львове задержан россиянин, устроившийся добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ и начавший работать на российскую спецслужбу. Известно, что он также корректировал российские удары по Львовской области.

Для выполнения задач агент "сливал" российским спецслужбам координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей. Также он посылал врагу геолокации бронеколон, транзитных складов и автопарков на украинском пограничном.

Известно, что для привлечения сотрудничества российские спецслужбы задействовали брата мужа из России. Сейчас ему уже сообщили о подозрении: агент находится под стражей.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.