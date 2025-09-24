На Донетчине мужчина "слив" координаты военных, потому что те "заняли его подвал"
Получил приговор корректировщик из Константиновки. Он "слив" врагу координаты военных, занявших его подвал. Теперь его отправят за решетку
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
В Днепре признали виновным мужчину виновным в государственной измене. Известно, что в феврале этого года житель Константиновки (Донецкая область) передал в российский чат-бот Telegram координаты подвала, в котором находился штаб военнослужащих и полицейских. 21 февраля он подтвердил и конкретизировал предоставленные данные.
По данным следствия, собеседником мужчины являлся сотрудник российской ФСБ.
На суде мужчина не отрицал свою вину. По его словам, он передал данные врагу по личным мотивам. В начале полномасштабной войны в этом подвале он со знакомым сделал ремонт, а впоследствии они перенесли туда свои вещи. Однако позже туда приехали неизвестные люди в форме, вывезли их вещи и стали сами пользоваться подвалом.
По словам мужчины, он видел, что там есть личный состав военнослужащие ВСУ, полицейские, а также автомобили полиции. При этом никакого вознаграждения от россиян за передачу координат он не получал и понимал все последствия.
Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.