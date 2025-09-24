Иллюстративное фото

Получил приговор корректировщик из Константиновки. Он "слив" врагу координаты военных, занявших его подвал. Теперь его отправят за решетку

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре признали виновным мужчину виновным в государственной измене. Известно, что в феврале этого года житель Константиновки (Донецкая область) передал в российский чат-бот Telegram координаты подвала, в котором находился штаб военнослужащих и полицейских. 21 февраля он подтвердил и конкретизировал предоставленные данные.

По данным следствия, собеседником мужчины являлся сотрудник российской ФСБ.

На суде мужчина не отрицал свою вину. По его словам, он передал данные врагу по личным мотивам. В начале полномасштабной войны в этом подвале он со знакомым сделал ремонт, а впоследствии они перенесли туда свои вещи. Однако позже туда приехали неизвестные люди в форме, вывезли их вещи и стали сами пользоваться подвалом.

По словам мужчины, он видел, что там есть личный состав военнослужащие ВСУ, полицейские, а также автомобили полиции. При этом никакого вознаграждения от россиян за передачу координат он не получал и понимал все последствия.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

