16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 19:35

На Донетчине мужчина "слив" координаты военных, потому что те "заняли его подвал"

24 сентября 2025, 19:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Получил приговор корректировщик из Константиновки. Он "слив" врагу координаты военных, занявших его подвал. Теперь его отправят за решетку

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре признали виновным мужчину виновным в государственной измене. Известно, что в феврале этого года житель Константиновки (Донецкая область) передал в российский чат-бот Telegram координаты подвала, в котором находился штаб военнослужащих и полицейских. 21 февраля он подтвердил и конкретизировал предоставленные данные.

По данным следствия, собеседником мужчины являлся сотрудник российской ФСБ.

На суде мужчина не отрицал свою вину. По его словам, он передал данные врагу по личным мотивам. В начале полномасштабной войны в этом подвале он со знакомым сделал ремонт, а впоследствии они перенесли туда свои вещи. Однако позже туда приехали неизвестные люди в форме, вывезли их вещи и стали сами пользоваться подвалом.

По словам мужчины, он видел, что там есть личный состав военнослужащие ВСУ, полицейские, а также автомобили полиции. При этом никакого вознаграждения от россиян за передачу координат он не получал и понимал все последствия.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
корректировщик агент рф суд Донецкая область
В Херсоне медбрат корректировал удары россиян по городу: СБУ задержала агента ФСБ
24 сентября 2025, 10:46
Агента ФСБ в Хмельницком поймали "на горячем": собирал координаты для ударов по Украине
23 сентября 2025, 10:56
Константиновка под ударами авиации и "Смерчей": повреждены дома, есть пострадавший
22 сентября 2025, 15:07
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
В Закарпатье подросток поджег чужое авто
24 сентября 2025, 21:35
Около недели без еды и воды: в Киеве 17-летняя мать оставила младенца в квартире
24 сентября 2025, 21:15
Более полусотни атак: россияне нанесли удары по Днепропетровщине
24 сентября 2025, 20:35
В Харьковской области строят новое укрытие для лицея на 1,5 тысячи детей
24 сентября 2025, 20:15
Сильный удар в грудь: в Днепре женщина напала на молодого парня с ножом
24 сентября 2025, 19:57
Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма
24 сентября 2025, 19:54
В Тернополе из-за сломанного бачка мужчина "слил" в канализацию более 173 тысяч гривен
24 сентября 2025, 19:40
Масштабная фишинговая атака: мошенники прислали тысячам украинцев СМС от имени "Новой почты"
24 сентября 2025, 19:22
Женщины, студенты и курсанты: как гражданские готовятся защищать себя и родных в Запорожье
24 сентября 2025, 19:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »