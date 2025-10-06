Фото: Иллюстративное

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews .

Летом-осенью мужчина переписывался с представителем РФ в мессенджер и собирал для врага расставание военных объектов в Украине. В частности, предатель отправлял координаты фортификационных сооружений, миссия дислокации защитников и другие данные.

Задержан мужчина в сентябре прошлого года неподалеку от военного института танковых войск Харьковского политехнического института. Он признался, что снимал место нахождения института и послал видео неизвестному в мессенджере.

Мужчина признал вину частично. Он заявил, что познакомился с российским куратором, когда искал работу. Его собеседник писал, что якобы находится в Европе, где выделяют деньги на восстановление поврежденного имущества. Предатель заявлял, что куратор никогда не объяснял ему, что находится по адресам, и никогда не поручал фиксировать военную технику.

Однако следствие имело доказательства. В частности, в переписке обвиняемый нецензурно высказался о ТЦК, а также говорил, что согласен завербовать знакомых военных, соблазнив их наркотиками. Он не просто выполнял задачи, но не проявлял инициативу.

В переписке обвиняемый говорил, что якобы деньги тратит на лечение ребенка с пороком в сердце. В то же время детей у него нет. В то время он сам лечился от наркотической зависимости.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слил" данные ВСУ россиянам . Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.