Засудили агентку РФ, яка коригувала удари по житлових районах Донеччини

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, за її координатами у 2023 році росіяни завдали артилерійський удар по житловому секторі. Це сталось у Курахівці яка зараз під окупацією. Внаслідок атаки росіян одна жителька загинула, а ще двоє людей отримали поранення.

Агенткою РФ виявилась безробітна жінка. Росіяни завербували її через сина, який є бойовиком збройних угруповань Південного військового округу РФ. Жінка "зливала" координати українських об’єктів своєму сину, а далі він передавав їх кураторові.

Її засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.