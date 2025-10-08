11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 16:50

Засудили агентку РФ, яка коригувала удари по житлових районах Донеччини

08 жовтня 2025, 16:50
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Жінку визнали винною у державній зраді. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, за її координатами у 2023 році росіяни завдали артилерійський удар по житловому секторі. Це сталось у Курахівці яка зараз під окупацією. Внаслідок атаки росіян одна жителька загинула, а ще двоє людей отримали поранення.

Агенткою РФ виявилась безробітна жінка. Росіяни завербували її через сина, який є бойовиком збройних угруповань Південного військового округу РФ. Жінка "зливала" координати українських об’єктів своєму сину, а далі він передавав їх кураторові.

Її засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф Донецька область
Далекобійник, який працював на РФ: СБУ викрила коригувальника
08 жовтня 2025, 14:45
Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям
07 жовтня 2025, 10:59
Шукав "роботу" – знайшов росіян: у Харкові засудили зрадника
06 жовтня 2025, 10:55
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Польща планує провести військову комісію для понад 230 тисяч осіб у 2026 році: кого стосується та які штрафи передбачені
08 жовтня 2025, 17:19
На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця, який вимагав хабарі за повернення бійців із СЗЧ
08 жовтня 2025, 17:11
У Дніпрі жінку засуджено до 10 років ув’язнення за створення дитячої порнографії із власним сином
08 жовтня 2025, 16:54
Google надасть українським студентам річний безплатний доступ до плану AI Pro: хто може скористатися
08 жовтня 2025, 16:44
На Київщині чоловік вбив дружину ножем
08 жовтня 2025, 16:21
В ОП назвали умову, за якої росіяни відчують війну
08 жовтня 2025, 16:12
У Залужного відреагували на новину про підготовку до виборів
08 жовтня 2025, 15:59
Середня зарплата в Україні знизилась: де платять найбільше, а де — найменше
08 жовтня 2025, 15:56
На Волині затримано двох зловмисників, які за 6500 доларів переправляли чоловіків до ЄС
08 жовтня 2025, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »