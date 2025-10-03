12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
03 октября 2025, 11:30

Помогал россиянам в Сумской области: осудили агента РФ

03 октября 2025, 11:30
Фото: СБУ
Получил судебный приговор 47-летний житель Сумской области. Он шпионил для россиян вблизи границ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Российский агент попал в поле зрения российских спецслужб во время своих коммерческих поездок в Россию еще до 24 февраля 2022 года. После начала полномасштабной войны с ним связался представитель ФСБ и принялся определять для него агентурные задачи.

Предатель обходил отслеживал позиции украинских защитников, отмечал их на гугл-картах и "отчитывался" россиянам. Полученные данные враг использовал для артиллерийских и авиационных атак на базирующие пункты и маршруты перемещения Сил обороны. Также ФСБ планировали привлечь агента в диверсии на территории северо-восточного региона Украины.

Также стало известно, что мужчина пропагандировал кремлевские нарративы среди знакомых односельчан. Он получил приговор: его приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
