Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Российский агент попал в поле зрения российских спецслужб во время своих коммерческих поездок в Россию еще до 24 февраля 2022 года. После начала полномасштабной войны с ним связался представитель ФСБ и принялся определять для него агентурные задачи.

Предатель обходил отслеживал позиции украинских защитников, отмечал их на гугл-картах и "отчитывался" россиянам. Полученные данные враг использовал для артиллерийских и авиационных атак на базирующие пункты и маршруты перемещения Сил обороны. Также ФСБ планировали привлечь агента в диверсии на территории северо-восточного региона Украины.

Также стало известно, что мужчина пропагандировал кремлевские нарративы среди знакомых односельчан. Он получил приговор: его приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.