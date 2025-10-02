Фото: СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Одессе. Задержаны супруги-агенты, которые готовили подрыв украинских военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, фигуранты действовали по заданию российских спецслужб. Супруги получили координаты схрона, где забрали самодельную взрывчатку.

Перед этим агенты отслеживали места наибольшего скопления украинских военных, отмечали их на Google-картах и передавали данные куратору из РФ. После "согласования" цели с россиянином агенты планировали заложить там взрывчатку.

СБУ заранее разоблачила действия фигурантов, задокументировала преступление и задержала супругов, направляясь на место запланированного теракта.

По данным следствия, вражеские агенты – это безработные одесситы, которых россияне завербовали через телеграм-канал по поиску "легких заработков". Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Обеим агентам объявили подозрение по ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к террористическому акту). Дополнительно решается вопрос о квалификации их преступлений как госизмены, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье супругов-агентов РФ, которые готовили теракт против военных. Фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.