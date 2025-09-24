Ілюстративне фото

Отримав вирок коригувальник з Костянтинівки. Він "злив" ворогу координати військових, які зайняли його підвал. Тепер його відправлять за ґрати

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Дніпрі визнали винним чоловіка винним у державній зраді. Відомо, що в лютому цього року житель Костянтинівки (Донецька область) передав у російський чат-бот Telegram координати підвалу, в якому був штаб військовослужбовців та працівників поліції. 21 лютого він підтвердив та конкретизував надані дані.

За даними слідства, співрозмовником чоловіка був співробітник російської ФСБ.

На суді чоловік не заперечував свою провину. За його словами, він передав дані ворогу з особистих мотивів. На початку повномасштабної війни у тому підвалі він зі знайомим зробив ремонт, а згодом вони перенесли туди свої речі. Проте пізніше туди приїхали невідомі люди у формі, вивезли їхні речі й почали самі користуватись підвалом.

За словами чоловіка, він бачив, що там є особовий склад військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також автомобілі поліції. При цьому жодної винагороди від росіян за передачу координатів він не отримував, і розумів усі наслідки.

Його засудили до 15 років позбавлення волі.

