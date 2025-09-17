Принудительную эвакуацию на Днепропетровщине расширили еще на 18 населенных пунктов

Фото: t.me/mvs_ukraine

В 18 населенных пунктах Синельниковщины объявили принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или законными опекунами. Такое решение было принято на заседании Координационного штаба под председательством Вицепремьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.

Об этом сообщила Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

"Вместе со всеми государственными структурами и общинами должны обеспечить, чтобы процесс эвакуации происходил быстро, организованно и безопасно. Особенно важно позаботиться о детях, людях с инвалидностью и тех, кто не может самостоятельно передвигаться", – подчеркнул Кулеба.

Сейчас под эвакуацию попадают более 1300 детей из прифронтовых населенных пунктов Покровской общины. Среди которых села Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Свободное, Водяное, Гай, Добропасово, Левадное, Новоалександровка, Новоскаловатое, Александровка, Отрешки, Писанцы, Скотоватое, Старокасяновское, Черненково и поселок Покровское.

Как известно, впервые принудительная эвакуация на Синельниковщине была введена в апреле 2025 года из-за постоянных вражеских атак. С тех пор из прифронтовых общин было эвакуировано более 3300 детей.

В ближайшее время Кабмин будет рассматривать новый порядок эвакуации, который предусматривает четкое распределение ответственности:

Координационный штаб при Минрегионе будет руководить процессом,

МВД будет формировать политику,

ГСЧС будет организовывать эвакуацию и обеспечивать безопасность, местные власти будут отвечать за местную организацию,

Минсоцполитики и Минздрав – за размещение, адаптацию и медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в 9 населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, остаются еще 280 детей. представляющими их интересы.