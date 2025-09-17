Россияне ударили по инфраструктуре Кировоградщины: обесточены десятки населенных пунктов
Ночью 17 сентября российские военные нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания дронов возникли пожары на трех локациях. На месте работают все экстренные службы. К ликвидации последствий атак привлечены более 60 спасателей и 14 единиц техники.
Информации о погибших или пострадавших нет.
По данным главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в результате атак от электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта Александровской громады. Также зафиксированы повреждения нескольких частных домов в Александровке.
По информации "Укрзализныци", приостановлено движение поездов в двух направлениях: Помошная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклеевка – Знаменка – Пятихатки.
Напомним, ночью 17 сентября российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания задерживаются поезда, курсирующие по Днепровскому направлению.