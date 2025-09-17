Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания дронов возникли пожары на трех локациях. На месте работают все экстренные службы. К ликвидации последствий атак привлечены более 60 спасателей и 14 единиц техники.

Информации о погибших или пострадавших нет.

По данным главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в результате атак от электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта Александровской громады. Также зафиксированы повреждения нескольких частных домов в Александровке.

По информации "Укрзализныци", приостановлено движение поездов в двух направлениях: Помошная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклеевка – Знаменка – Пятихатки.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания задерживаются поезда, курсирующие по Днепровскому направлению.