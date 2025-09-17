Иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок – женщины в возрасте 69, 64 и 35 лет и трехлетняя девочка. В момент вражеского удара они находились дома.

У пострадавших диагностировались контузии и черепно-мозговые травмы. Их в среднем тяжести доставили в больницы, где они получают помощь.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания задерживаются поезда, курсирующие по Днепровскому направлению.